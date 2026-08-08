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KKKA şüphesiyle sevk edildi: 37 yaşındaki kadın yoğun bakımda hayatını kaybetti

KKKA şüphesiyle sevk edildi: 37 yaşındaki kadın yoğun bakımda hayatını kaybetti

8.08.2026 13:01:00
Güncellenme:
DHA
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KKKA şüphesiyle sevk edildi: 37 yaşındaki kadın yoğun bakımda hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.
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Ordu'da yaşayan Canan Demir'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.

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