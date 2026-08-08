KKKA şüphesiyle sevk edildi: 37 yaşındaki kadın yoğun bakımda hayatını kaybetti

Ordu'da yaşayan Canan Demir'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
GENÇ KADIN KURTARILAMADI
Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.