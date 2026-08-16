Cumhuriyet Gazetesi Logo
KKKA yine can aldı... Sivas'ta aynı aileden ikinci kayıp

KKKA yine can aldı... Sivas'ta aynı aileden ikinci kayıp

16.08.2026 15:38:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
KKKA yine can aldı... Sivas'ta aynı aileden ikinci kayıp

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Bekir Selvi, hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi’nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sivas il merkezine bağlı Kızılca köyünde yaşayan, emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan 6 çocuk babası Bekir Selvi’ye (63) arazide kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, yakınları tarafından durumu fark edilerek hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Selvi, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ

Hayatını kaybeden Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden ikinci kişinin de kene nedeniyle hayatını kaybetmesi köyde büyük üzüntüye yol açtı.

Bu yıl KKKA hastalığı nedeniyle çevre kentler ile Sivas'ın ilçelerinden getirilen ve tedavi gördükleri sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İlgili Konular: #sivas #Kene #KKKA #Ölüm

İlgili Haberler

Kene yine can aldı! KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu…
Kene yine can aldı! KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu… Karabük’ün Eflani ilçesinde kene tutunmasının ardından rahatsızlanan 61 yaşındaki Nuri Bostancı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum'da kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı!
Çorum'da kene kabusu can aldı: KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan yurttaş kurtarılamadı! Çorum'un Alaca ilçesinde bir hafta önce kene nedeniyle tedavi gördüğü devlet hastanesinden Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 57 yaşındaki Şenay Tokmak isimli kadın hayatını kaybetti.
KKKA şüphesiyle sevk edildi: 37 yaşındaki kadın yoğun bakımda hayatını kaybetti
KKKA şüphesiyle sevk edildi: 37 yaşındaki kadın yoğun bakımda hayatını kaybetti Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.