KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: 'Yeni bir 5+1 toplantısının koşulları henüz oluşmuş değil'

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi. Bugünkü görüşmenin bir önceki görüşmeye göre "göreceli olarak daha iyi" geçtiğini belirten Erhürman, görüşmede güven yaratıcı önlemler, tarafların izleyeceği metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüne ilişkin konuların ele alındığını söyledi.

Yeni bir 5+1 toplantısına karşı olmadıklarını ancak böyle bir toplantının yalnızca gerçekleştirilmiş olmak için değil, sonuç üretmek amacıyla yapılması gerektiğini belirten Erhürman, bunun için öncelikle Lefkoşa'daki görüşmelerde ilerleme sağlanması gerektiğini kaydetti. Erhürman, mevcut durumda yeni bir 5+1 toplantısı için gerekli koşulların henüz oluşmadığını ifade etti.

"GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER AÇISINDAN ÇÖZÜLMÜŞ HERHANGİ BİR KONU YOK"

Görüşmelerde gelinen noktaya ilişkin Erhürman, şunları söyledi:

"Şu anda güven yaratıcı önlemler açısından çözülmüş herhangi bir konu yok. Güveni azaltıcı ya da güveni aşındıran eylemler konusunda da uluslararası toplum nezdindeki girişimlerimize devam ediyoruz. Çünkü bunları asla kabul etmiyoruz ve bunların devam etmesi durumunda bu sürecin herhangi bir şekilde ileriye gitmesi mümkün değil."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in güven yaratıcı önlemler kapsamında gündeme getirdiği yedi başlıktan altısına Kıbrıs Türk tarafının olumlu yaklaştığını belirten Erhürman, yeni geçiş noktaları konusunda ise henüz uzlaşma sağlanamadığını söyledi. Erhürman, tarafların yedi başlığın tamamını daha ileri düzeyde değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Dört maddelik metodoloji konusunda da henüz ilk aşamada anlaşmaya varılamadığını belirten Erhürman, "Henüz birinci maddede aramızda bir anlaşma yok. Dolayısıyla metodolojiyle ilgili durum da budur. Geriye kalan öze ilişkin konularda da sadece iki taraf birbirinin düşüncelerini, görüşlerini dinleme aşamasındadır. Tablo net olarak budur" diye konuştu.

"BİR ŞEY ÇIKSIN DİYE GÖRÜŞÜYORUZ!"

Görüşmelerin sonuç alınamamasına rağmen neden sürdürüldüğüne ilişkin değerlendirmelere de değinen Erhürman, şunları söyledi:

"Niye görüşüyorsunuz o zaman hiçbir şey çıkmıyorsa? Cevap: Bir şey çıksın diye görüşüyoruz. Ve artı benim hep söylediğim bir şey var. Diplomasiden, diyalogdan hiçbir zaman kaçmaz Kıbrıs Türk tarafı. Dolayısıyla görüşme varsa biz oradayız. Umutlu muyuz, umutsuz muyuz? Bu değildir tartışma. Tartışma çözüm almak, çözüm üretmek, sonuç üretmek için oradayız ve orada olmaya da devam edeceğiz."

"NEW YORK'TAKİ GÖRÜŞMELER YOL HARİTASI AÇISINDAN ANLAM TAŞIYACAK”

Erhürman, 23 Eylül'de New York'a gideceklerini ve burada BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín ile temaslarda bulunacaklarını belirtti. Erhürman ve Hristodulidis'in Guterres ile ayrı ayrı görüşmesi de öngörülüyor.

BM'nin kolaylaştırıcı rolünün Lefkoşa'daki sürece olumlu yansıyabileceğini belirten Tufan Erhürman, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Sekreter ve kişisel temsilcisi Sayın Holguín şu anda sonuca ulaşılmayan konularla ilgili bir kolaylaştırıcılık rolü üstlenmek düşüncesindeyse ve bunu da üretirse elbette bunlar olumlu olarak yansıyabilir buradaki görüşmelere. Böyle bir çaba içerisinde olacaklarını tahmin ederim. Dolayısıyla New York'taki görüşmeler bundan sonraki sürecin bir anlamda yol haritası noktasında en azından anlam taşıyacak görüşmeler olacaktır diye düşünüyorum."