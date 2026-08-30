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KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

30.08.2026 22:26:00
Güncellenme:
ANKA
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KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas, 31 Ağustos’tan 2 Eylül gün batımına kadar sürecek.
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KKTC'de Girne açıklarında bugün bir yolcu gemisinin batmasına ilişkin son verilere göre, gemide bulunan 267 kişiden 249’una ulaşıldı. Kazada 241 kişi sağ olarak kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı. KKTC’den ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve polis ekipleri görev alıyor.

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ARAMALAR GECE BOYUNCA SÜRECEK

Kayıp 18 kişiye ulaşılması amacıyla arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Özel gece görüş imkânına sahip 4 gemi ve 2 helikopter bölgede arama yapacak. Türkiye’den görevlendirilen İHA’lar da 24 saat esasına göre çalışmalara destek vermeyi sürdürecek.

İlgili Konular: #KKTC #ulusal yas

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