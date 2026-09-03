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KKTC'de gemi batmadan hemen önce kaydetti: 'Bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor'

KKTC'de gemi batmadan hemen önce kaydetti: 'Bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor'

3.09.2026 15:14:00
Güncellenme:
DHA
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KKTC'de gemi batmadan hemen önce kaydetti: 'Bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor'

KKTC’nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasından sağ kurtulan Mustafa Karavapur’un, gemi su almaya başladığı sırada cep telefonuyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Karavapur’un gemi batmadan önce, “İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor” sözleriyle uyarıda bulunduğu görüldü.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasından sağ kurtulan Hataylı Mustafa Karavapur’un (65), geminin su almaya başladığı sırada çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Tatil için gittiği KKTC’den memleketi Hatay’a dönmek üzere gemiye binen Karavapur, yolculuk sırasında yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“İÇERİSİ SU ALMAYA BAŞLADI”

Görüntülerde denizin dalgalı olduğu ve geminin şiddetli şekilde sarsıldığı görülürken Karavapur, geminin durumuna ilişkin endişesini dile getirdi.

Karavapur, kayıtta şu ifadeleri kullandı:

“Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiçte düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var. Dalga sesleri silah sesleri gibi geliyor. Sarsıntı var.”

GEMİNİN ÜST KATINA ÇIKTI

Karavapur, görüntüleri kaydettikten sonra geminin üst katına çıktı. Geminin batmasının ardından bir bot tarafından kurtarılan Karavapur, KKTC’deki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine döndü.

İlgili Konular: #KKTC #gemi kazası #Girne