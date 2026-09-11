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KKTC'deki gemi kazası soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelilerin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

KKTC'deki gemi kazası soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelilerin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

11.09.2026 15:50:00
Güncellenme:
DHA
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KKTC'deki gemi kazası soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelilerin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos tarihinde meydana gelen gemi kazasıyla ilgili adli süreç devam ediyor. 'Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla yeniden mahkemeye çıkarılan şüphelilerle ilgili bilgi veren tahkikat memuru, olayla bağlantısı bulunan 5 kişinin daha arandığını bildirdi.

Kazada 239 kişinin kurtarıldığını, 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp durumdaki 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran tahkikat memuru, yapılan otopsiler sonucu ölüm nedenlerinin suda boğulma olarak belirlendiğini kaydetti.

Soruşturma memuru, kayıp bir kişinin olay anında ailesine gönderdiği videoda geminin sol kızağının koptuğunun ve buna rağmen seyrine devam ettiğinin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 294 ifadenin temin edildiği, geminin 2003 yılında karıştığı kazaya ilişkin raporların da tercüme edilerek inceleneceği belirtildi. Kaptan ve mürettebatın belgelerine ilişkin Türkiye’den beklenen resmi evrakın henüz ulaşmadığını bildiren memur, söz konusu belgelerin teslim alınmasının ardından karşılaştırılacağını söyledi.

Şüpheli avukatları ise, yaşanan kazanın müvekkillerinin tedbirsizliği veya dikkatsizliğinden kaynaklanmadığını savundu. İkinci kaptanın avukatı, müvekkilinin üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiğini belirterek süreçte tanık olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti ve devam eden adli işlemler nedeniyle 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

İlgili Konular: #kaza #gemi #KKTC

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