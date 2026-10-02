KKTC’deki gemi kazasında 9 şüpheliye 7 gün ek tutuklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüpheli, bugün altıncı kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Duruşmada, soruşturmanın teknik boyutuna ilişkin yeni ve kritik bilgiler mahkemeye iletildi. Geminin ‘kara kutusu’ olarak bilinen VDR cihazının 25 Eylül’de bulunarak polise teslim edildiği, 30 Eylül’de polis ekibi eşliğinde Türkiye’ye götürüldüğü ve içindeki verilerin USB belleğe aktarıldığı belirtildi. Cihaz ve kayıtların 1 Ekim’de KKTC’ye getirildiği, zanlıların ses örneklerinin de karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla alındığı ve VDR kayıtlarının ayrıntılı incelemesinin sürdüğü kaydedildi. Polis, VDR cihazında geminin seyir hızı ve yönü, kaptan köşkündeki konuşmalar, telsiz görüşmeleri, arıza kayıtları ve yaklaşık iki aylık ses verisinin bulunabileceği yönünde uzman bilgisi alındığını mahkemeye aktardı.

TAMİRATA ‘YETERSİZ VE KABUL EDİLEMEZ’ RAPORU

Mahkemeye sunulan teknik değerlendirmede, gemide daha önce yapılan tamiratın yüzeysel ve yetersiz olduğu, yapılan işlemin teknik açıdan kabul edilemez nitelikte değerlendirildiği bildirildi. Geminin fiber yapısı nedeniyle oluşan bir çatlağın içeride ilerleyebileceği ve geminin güvenliğini ciddi biçimde etkileyebileceği yönündeki mühendis değerlendirmeleri de dosyaya girdi.

Polis ayrıca, kaptanın gemide mürettebat tarafından yapılan tamiratı gördüğünü ancak bunu şirket yetkililerine bildirmediğine ilişkin ifadenin soruşturma dosyasına girdiğini mahkemeye iletti.

SU GEÇİRMEZ KAPILAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri gemideki su geçirmez kapılar oldu. Mahkemede, bazı zanlıların ifadelerine göre seyir sırasında kapalı tutulması gereken bazı su geçirmez kapıların açık bırakıldığı belirtildi.

Uzman görüşlerinde, kapıların kapalı olması halinde geminin su alma hızının azaltılabileceği, sola yatmasının gecikebileceği ve yolcuların tahliyesi için daha fazla zaman kazanılabileceği kaydedildi. Polis, kapıların kapalı tutulmasından kaptan ile ilgili makine personelinin sorumluluğu bulunduğu yönünde tespit yapıldığını da açıkladı.

Geminin planları üzerinde yapılan incelemede 7 kompartıman bulunduğu, bazı bölümlerde su geçirmez geçişlerin yer aldığı ve suyun tahliyesi için sintine pompalarının kullanıldığı ancak otomatik çalışan bir sistem bulunmadığı mahkemeye aktarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DA DURUŞMADA TARTIŞILDI

Duruşmada arama-kurtarma süreci konusunda da tartışma yaşandı. Bir savunma avukatı, olay sırasında Süleyman isimli bir kişinin gemiye girerek iki kişiyi çıkardığını ileri sürerek kurtarma faaliyetlerinin zamanı ve şeklinin de araştırılması gerektiğini savundu.

Savcılık, bazı soruların devam eden soruşturmanın kapsamını aştığı gerekçesiyle itiraz ederken, mahkeme de sorgulamanın mevcut tahkikat çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Polis ayrıca Türkiye’den beklenen teknik raporlar ve bilgiler bulunduğunu, Türkiye’de bulunan kişi, belge ve kayıtlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü mahkemeye bildirdi.

AİLELER MAHKEME ÖNÜNDE

Duruşma öncesinde hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olanların yakınları Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Yakınlarının fotoğraflarını taşıyan ailelere aktivistler de destek verdi.

Şüphelilerin mahkemeye getirildiği sırada bazı aile yakınları mahkemenin bahçe duvarına çıkarak tepkilerini dile getirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Mahkemede aktarılan güncel verilere göre gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Faciada 239 kişi sağ kurtarılırken bugüne kadar 18 kişinin naaşına ulaşıldı. Kayıp 10 kişiye ulaşılması amacıyla batık ve çevresindeki çalışmalar sürüyor.

Mahkeme, teknik incelemelerin, VDR kayıtlarının analizinin, alınması gereken ifadelerin ve beklenen raporların henüz tamamlanmadığını dikkate alarak 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.