KKTC’deki gemi kazasının ardından cesedine ulaşılan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar (51) son yolculuklarına uğurlandı.

KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın dün cansız cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 18'e yükseldi.

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs'ta Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti. Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken gemideki 14 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. İlk aşamada 14 kişinin kaybolduğu belirtilmişti. 4 kişinin daha naaşına ulaşılırken kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.