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Klibinde silah kullanan rapçi Yuşa Keskin ile 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

Klibinde silah kullanan rapçi Yuşa Keskin ile 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

6.08.2026 20:19:00
Güncellenme:
AA
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Klibinde silah kullanan rapçi Yuşa Keskin ile 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

Samsun'da klibinde silah kullandıkları öne sürülerek gözaltına alınan Keskin olarak bilinen Yüşa Keskin ile 3 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da çektikleri klipte silah kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan rapçi Yüşa Keskin ile 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Keskin'in (25) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, "silahlı tehdit-genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçuna yönelik paylaşımları nedeniyle çalışma başlattı.

İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Keskin ile klipte silahlarla görülen D.U. (26), D.K. (26) ile S.Ö'yü (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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