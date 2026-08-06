Klibinde silah kullanan rapçi Yuşa Keskin ile 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

Samsun'da çektikleri klipte silah kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan rapçi Yüşa Keskin ile 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Keskin'in (25) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda, "silahlı tehdit-genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçuna yönelik paylaşımları nedeniyle çalışma başlattı.
İlçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Keskin ile klipte silahlarla görülen D.U. (26), D.K. (26) ile S.Ö'yü (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.