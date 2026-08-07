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Klima dış ünitesine kapılan 4 yaşındaki Miraç yaşamını yitirdi: Komşusu tutuklandı

Klima dış ünitesine kapılan 4 yaşındaki Miraç yaşamını yitirdi: Komşusu tutuklandı

7.08.2026 22:23:00
Güncellenme:
DHA
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Klima dış ünitesine kapılan 4 yaşındaki Miraç yaşamını yitirdi: Komşusu tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde komşusunun evindeki klima dış ünitesine dokunduktan sonra elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Miraç Tayşun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde klima dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılan Miraç Tayşun (4), hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, dün Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Miraç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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