Klorlama çukuruna düşen küçük kızdan sevindirici haber

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yüzme havuzu tesislerinde klorlama çukuruna düşen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:12
Klorlama çukuruna düşen küçük kızdan sevindirici haber
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Geçen günlerde, Bozüyük Belediyesi tarafından açılan yüzme kursuna giden 8 yaşındaki E.Ç. isimli kız çocuğu, soyunma odasında kapağı açık bırakılan klorlama çukuruna düşmüştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ç. daha sonra tedavisi için Eskişehir Tıp Fakültesinde sevk edilmişti.

Burada yapılan tedavilerin ardından küçük kızın hayatı riski atlattığını ve yaşam fonksiyonlarında herhangi bir sorun oluşmadığı öğrenildi. EÇ.’nin hastanede tedavisi sürüyor.


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