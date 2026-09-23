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Kocaeli'de acı haber: Parkta spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay İbrahim Ay yaşamını yitirdi

Kocaeli'de acı haber: Parkta spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay İbrahim Ay yaşamını yitirdi

23.09.2026 15:56:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli'de acı haber: Parkta spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay İbrahim Ay yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde spor yaptığı parkta aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay (52), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görev yaptığı Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Ay'ın cenazesi, memleketi Aksaray'a uğurlandı.
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde spor yaptığı parkta kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Ay (52), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İzmit Alikahya Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı’nda meydana geldi. Parktaki spor aletlerinin bulunduğu alanda İbrahim Ay’ı, spor kıyafetleriyle yerde bilinci kapalı halde gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Ay, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. İbrahim Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan İbrahim Ay için bugün jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Ay’ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray’a gönderildi.

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