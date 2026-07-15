Kocaeli'de aileden hastaneye ihmal iddiası: 3 yaşındaki çocuğun iç kanaması başka hastanede tespit edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde trafik kazası geçiren E.H.Y. (3), iddiaya göre gerekli tetkikler yapılmadığı için ölümden döndü. Olay 21 Haziran’da Dilovası’nda meydana geldi.

Bir aracın çarpması sonucu yaralanan 3 yaşındaki E.H.Y., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahale burada yapıldı.

Daha sonra çocuk Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Aile, çocuğun karaciğerindeki iç kanamanın, götürüldüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tetkiklerde ortaya çıktığını söyledi.

Bu süreçte yaşadıkları zor anları Cumhuriyet’e anlatan baba T.Y. kızının Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakımında üç gün yaşam mücadelesi verdiğini belirterek “Burada yapılan kan tahlili ve ileri tetkiklerde karaciğerinde iç kanama olduğu ortaya çıktı. Kızım 3 gün yoğun bakımda, ardından 2 gün çocuk cerrahisi servisinde tedavi gördü” ifadelerini kullandı.

Aile, ertesi gün yaptıkları incelemede çocuklarından kan alınmadığını ancak hastane sisteminde kan alınmış gibi kayıt bulunduğunu da ileri sürerek bunun da araştırılmasını istedi.

Cumhuriyet, söz konusu iddiaları Dilovası Devlet Hastanesi’ne sordu. Hastane ise konu hakkında açıklama yapmak istemediklerini ifade etti.