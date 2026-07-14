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Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

14.07.2026 17:28:00
Güncellenme:
İHA
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Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4 plaj dışındaki tüm sahillerde denize girmek bir gün süreyle yasaklandı.
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Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede etkili olan elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün saat 14.00 itibarıyla bir gün süreyle geçerli olmak üzere ilçe genelindeki sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

DÖRT PLAJDA DENİZ İZNİ

Karar kapsamında sadece Kovanağzı, Kerpe, Seyrek ve Miço Kadınlar plajlarında denize girilmesine izin verileceği kaydedildi.

Kaymakamlık, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama kapsamında olmayan söz konusu 4 plajda, belirlenen mantar dubalar içerisindeki güvenli alanlarda denize girmelerini rica etti.

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