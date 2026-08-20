Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli’de denizde 2’si kadın 3 cansız bedeni bulundu

Kocaeli’de denizde 2’si kadın 3 cansız bedeni bulundu

20.08.2026 17:25:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kocaeli’de denizde 2’si kadın 3 cansız bedeni bulundu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahilde önce 2 kadının, kısa süre sonra ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi’nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili’nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.

Image

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kocaeli #Darıca