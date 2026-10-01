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Kocaeli’de denizi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü: Firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza

Kocaeli’de denizi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü: Firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza

1.10.2026 10:40:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli’de denizi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü: Firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.
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 ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

İzmit ilçesinde 28 Eylül’deki yağış sonrası Sekapark’ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada inceleme başlatıldı.

Köpüğün kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesi olduğu tespit edildi. Kazı işleminde kullanılan ve varillerde tutulan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğü, mazgallar aracılığıyla kanala, kanal vasıtasıyla da Marmara Denizi’ne ulaştığı belirlendi.

Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki kirlilikle ilgili firmaya 2 katı yaptırım uygulanarak toplam 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İlgili Konular: #marmara denizi #kirlilik