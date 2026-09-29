Kocaeli’de motosiklet ve motokuryelere sağanak yasağı

Kocaeli Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına geçici yasak getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde devam eden yağışların 30 Eylül Çarşamba günü günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar Kocaeli’de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 30 Eylül saat 00.01 ile 12.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Valilik, uygulamanın olumsuz hava koşullarına karşı alınan trafik tedbiri kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.