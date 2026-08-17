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Kocaeli İzmit'te silahlı saldırı: Eski eşinin kocasını vurup intihar etti

Kocaeli İzmit'te silahlı saldırı: Eski eşinin kocasını vurup intihar etti

17.08.2026 16:38:00
Güncellenme:
İHA
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Kocaeli İzmit'te silahlı saldırı: Eski eşinin kocasını vurup intihar etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde R.A., eski eşinin evli olduğu kişiyi silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar ederek hayatını kaybetti.
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Olay, saat 12.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre R.A., eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti. Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise daha sonra apartmana çıkarak silahla kendine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

R.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.K ise sağlık ekipleri tarafından apartmanın içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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