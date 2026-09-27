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Kocaeli'nde boşandığı erkeğin silahla yaraladığı Fatma hayatını kaybetti

Kocaeli'nde boşandığı erkeğin silahla yaraladığı Fatma hayatını kaybetti

27.09.2026 09:40:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli'nde boşandığı erkeğin silahla yaraladığı Fatma hayatını kaybetti

Körfez ilçesinde İbrahim Ç. adlı erkek, boşandığı Fatma Ç.'yi, sokakta tabancayla vurdu. Fail İbrahim Ç. kaçarken, yaralanan Fatma Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Yavuz Sultan Mahallesi Vadi Sokak’ta gece saatlerinde bir kadın cinayeti yaşandı.

İddiaya göre; İbrahim Ç. (50), boşandığı Fatma Ç.’ye (37) sokakta silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kadın yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma Ç., kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ancak Fatma Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #kocaeli #kadın cinayeti #boşanma

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