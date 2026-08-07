Kocaeli’nde suç örgütü operasyonu: Firari 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından haziran ayında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Aynı operasyonun firari şüphelileri Süleyman T., Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Recep Y., ise Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Çınarcık’ta yakalandıktan sonra Kocaeli’ye getirilen Süleyman T., jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Milas’ta yakalanan Recep Y. ise işlemleri sonrası Kocaeli’ye getirilecek.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Firari şüphelilerinden Süleyman T., jandarma ekipleri tarafından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.