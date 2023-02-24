Kocaeli'de bir kişi tünel girişinde ölü bulundu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:33

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:54

D-100 kara yolu Ankara istikameti Derince Tünel girişinde bir kişiyi yerde hareketsiz gören tünel bakım onarım ekipleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen bu kişinin yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.