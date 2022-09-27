Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

27 Eylül 2022 Salı, 11:25

Kocaeli'de saat 09.00 sıralarında Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü yakınlarında deniz yüzeyinde erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Tekneye alınan ceset, yakınlarda bulunan bir limana getirildi. Burada sağlık ekiplerinin ilk incelemesini yaptığı, uzun süre suda kalması nedeniyle deforme olan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



