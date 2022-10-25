Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Altınkemer Plajı'nda yurttaşlar, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Kişiyi sudan çıkaran yurttaşlar, polise haber verdi.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ile deniz polisi, sahile güvenlik şeridi çekti.
Ekiplerin incelemesinde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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