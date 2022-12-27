Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde tarlasına giden Mümin Günel'in (66) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Günel traktörün altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce traktörün altından çıkartılan Günel'in olay yerinde öldüğü belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- İstanbul’da toplu taşımaya zam