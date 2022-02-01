Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yanan atık malzemeler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
01 Şubat 2022 Salı, 06:30
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Saat 04.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Sadun Ağa Caddesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içerisine yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 süren çalışma sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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