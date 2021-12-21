Kocaeli’de istinat duvarı yıkıldı 2 ev boşaltıldı
Kocaeli’de inşaat alanındaki iş makinasının toprağı fazla almasıyla istinat duvarı çöktü. Ortaya çıkan gürültüden dolayı vatandaşların panikle sokağa döküldüğü olayda tedbir amaçlı olarak 2 ev boşaltıldı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi Öz Evliya Çelebi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina yapmak için hafriyat alan inşaat firmasının iş makinası, duvarın dibine fazla yanaştı. Yağmurun da etkisiyle duvarın çökmesi gerçekleşti. Çökmenin ardından gelen gürültünün etkisiyle vatandaşlar panik içerisinde sokağa döküldü. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı bölgedeki 2 evi boşalttı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Evi yıkılan istinat duvarının yakınında bulunan vatandaş Hafize Özçelik, uzun süredir alanda risk olduğunu söyleyerek, “5 aydır burası eşik halindeydi. Daha önce buraya kadar gelmemeleri için uyardım ama geldi. Takma diş gibi kazıdı. Kaç tane firma gelip burası riskli diye girmedi. Kayalar hep çöke çöke geldi. Bu yeni değil. Kaç gündür çökük ve oyuk içinde. Bu akşam tam felaket oldu” şeklinde konuştu.
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