Kocaeli'nde feci kaza... 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 19 yaşındaki Çağrı Atay, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 07:13
Kocaeli'nde feci kaza... 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Kocaeli'nde Gölcük D-130 kara yolu Yalova istikametinde M.B. idaresindeki 35 DUJ 31 plakalı otomobil, V.A. hakimiyetindeki 41 AGG 871 hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle M.B., otomobilde yolcu olarak bulunan Çağrı Atay (19) ve hafif ticari araç sürücüsü V.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağrı Atay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Çağrı Atay’ın abisi Çağatay’ın da 2 Ağustos 2019’da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşamını kaybettiği öğrenildi.


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