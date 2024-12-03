Kocaeli'nde kayan minibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!

İzmit ilçesinde yolun ıslak olması sebebiyle kayan minibüs, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nde kayan minibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sepetçi yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 34 VS 3869 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #kocaeli #TIR #yaralı

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