Kocaeli'nde kayan minibüs ile TIR çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:18

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sepetçi yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 34 VS 3869 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.