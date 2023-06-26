Kocaeli’nde metruk ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tek katlı metruk ev çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:55
Kocaeli’nde metruk ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi
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Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde tek katlı metruk ev bilinmeyen bir sebeple çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Ömer Yıldız (16) ve Hasan Usta'nın (50) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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