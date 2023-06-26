Kocaeli’nde metruk ev çöktü: 2 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:55

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:56

Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde tek katlı metruk ev bilinmeyen bir sebeple çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Ömer Yıldız (16) ve Hasan Usta'nın (50) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.