Kocaeli'nde okulun birinci katından düşen öğrenci ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulun 1. katından düşerek ağır yaralanan lise öğrencisi, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nde okulun birinci katından düşen öğrenci ağır yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:03

Kocaeli'nde Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kız öğrenci B.S. (16), henüz belirlenemeyen nedenle 1. kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #öğrenci

İlgili Haberler

Son 15 yılın en büyük artışı: ABD'den dikkat çeken 'Türk öğrenci' raporu

Son 15 yılın en büyük artışı: ABD'den dikkat çeken 'Türk öğrenci' raporu
Osmaniye'de faciadan dönüldü... Öğrenci servisi takla attı: 2 yaralı

Osmaniye'de faciadan dönüldü... Öğrenci servisi takla attı: 2 yaralı
Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı

Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler