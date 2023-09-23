Kocaeli'nde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 23.09.2023 - 15:39

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelacitli Köyü’nde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı.

Kısa sürede yangın büyürken gökyüzü dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.