Kocaeli'nde orman yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelacitli Köyü’nde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı.
Kısa sürede yangın büyürken gökyüzü dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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