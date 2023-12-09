Kocaeli'nde palet fabrikasında korkutan yangın!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti.
Yangın geniş bir alana yayılırken İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
132 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR
Kimyasal ve yanıcı maddelerin 16'sı kapalı, toplam 21 dönümlük alanda 47 araç ve 132 personelle yangına müdahale ediliyor.
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