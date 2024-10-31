Kocaeli'nde şüpheli olay... 4. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4. kattaki dairenin penceresinden düşen 33 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kocaeli'nde şüpheli olay... 4. kattan düşen kadın ağır yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:31

Olay, Yenişehir Mahallesi Yeşil Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi.

H.K. (33) isimli kadın, bilinmeyen bir sebeple 4. kattaki dairenin penceresinden düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan H.K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli

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