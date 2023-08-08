Kocaeli'nde zincir marketin deposunda korkutan yangın!

Çayırova ilçesinde bir zincir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 14:21
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Büyük alan üzerine kurulu depodaki yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.


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