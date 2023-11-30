Kocaeli'ni sağanak vurdu... Su baskınları meydana geldi

Kocaeli'nde kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:53
Kocaeli'ni sağanak vurdu... Su baskınları meydana geldi
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Kocaeli'nde sabah saatlerinde Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde etkili olan sağanak, bazı işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Sağanak nedeniyle İzmit ve Derince ilçeleri sınırındaki Çınarlı Deresi'nin taşması sonucu Ahududu Sokak'taki İzmit Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait yapının bir bölümü yıkıldı.

Ekipler çökmenin yaşandığı bölgede iş makinesi yardımıyla beton bloklarla önlem aldı.

Öte yandan Çınarlı Mahallesi Karaahmet Sokak'taki bir işyerinin bodrum katını suyun basma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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