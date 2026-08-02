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Kol saatlerinden uyuşturucu çıktı

Kol saatlerinden uyuşturucu çıktı

2.08.2026 09:48:00
Güncellenme:
DHA
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Kol saatlerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu iki şüphelinin valizindeki 15 kol saatinin içine gizlenmiş 146 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirler arası otobüs terminalinde gerçekleştirdiği denetimlerde, yabancı uyruklu iki şüphelinin valizinde bulunan kol saatlerinin içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

SAATLERİN İÇİNE GİZLEMİŞLER

İl dışından kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma yürüten ekipler, terminalde şüphelilere ait valizde arama yaptı.

Aramada, 15 kol saatinin iç mekanizmasına gizlenmiş toplam 146 gram metamfetamin bulundu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, yabancı uyruklu iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #eskişehir #uyuşturucu