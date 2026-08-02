Kol saatlerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehirler arası otobüs terminalinde gerçekleştirdiği denetimlerde, yabancı uyruklu iki şüphelinin valizinde bulunan kol saatlerinin içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.
SAATLERİN İÇİNE GİZLEMİŞLER
İl dışından kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma yürüten ekipler, terminalde şüphelilere ait valizde arama yaptı.
Aramada, 15 kol saatinin iç mekanizmasına gizlenmiş toplam 146 gram metamfetamin bulundu.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, yabancı uyruklu iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.