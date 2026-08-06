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Kolonlardan ses gelince tahliye edilmişti... Bahçelievler'de 4 katlı bina saniyeler içinde çöktü: O anlar kameralara yansıdı

Kolonlardan ses gelince tahliye edilmişti... Bahçelievler'de 4 katlı bina saniyeler içinde çöktü: O anlar kameralara yansıdı

6.08.2026 12:35:00
Güncellenme:
DHA
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Kolonlardan ses gelince tahliye edilmişti... Bahçelievler'de 4 katlı bina saniyeler içinde çöktü: O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Bahçelievler'de kolonlarından ses gelmesi üzerine dün gece tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Bitişiğindeki riskli 5 katlı bina da kontrollü olarak yıkılırken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bahçelievler'de kolonlarından ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı aramalarda göçük altında kimsenin olmadığı belirlenirken, yanındaki riskli bina da belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

KOLONLARDAN GELEN SES SONRASI TAHLİYE EDİLDİ

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 38 yıllık binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonrası giriş katındaki 3 iş yeri ve 22 dairenin bulunduğu 4 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

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GÖÇÜK ALTINDA KİMSE KALMADI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Tahliye edilen bina akşam saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. AFAD ile itfaiye ekiplerinin eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yaptığı kontrollerde göçük altında kalan kimseye rastlanmadı.

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 YANINDAKİ BİNA DA KONTROLLÜ YIKILDI 

Çöken binanın bitişiğinde bulunan 5 katlı bina da risk oluşturduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Öte yandan 4 katlı binanın çökme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlgili Konular: #BAHçelievler #çökme

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