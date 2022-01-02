Kolonya içti, yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir otomobil kiralama firmasının ofisinde kolonya içen Kerem Kulbay İkiel (39), yaşamını yitirdi.
İzmit ilçesinde alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen Kerem Kulbay İkiel, öğle saatlerinde tanıdığı kişiye ait iş yerinin ofisine geldi. Arka kısımdaki odaya geçen İkiel, iddiaya göre burada cebindeki şişede bulunan kolonyayı içmeye başladı.
Bir süre sonra iş yerine gelen İkiel'in babası, odaya girdi. Oğlunu hareketsiz gören babanın ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkiel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kerem Kulbay İkiel cansız bedeni, polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İkiel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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