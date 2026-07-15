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Komedyen Ali Congun, tutuklu komedyen Deniz Göktaş’ı ziyaret etti

Komedyen Ali Congun, tutuklu komedyen Deniz Göktaş’ı ziyaret etti

15.07.2026 00:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Komedyen Ali Congun, tutuklu komedyen Deniz Göktaş’ı ziyaret etti

Komedyen Ali Congun, tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti.
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Komedyen Ali Congun, “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' ve daha sonra eklenen 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ı ziyaret etti.

Birgün'ün aktardığına göre, aynı zamanda hukukçu olan ve avukat kimliğiyle Deniz Göktaş’ı tutulduğu “kuyu tipi” hapishane olarak anılan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret eden Congun, yaptığı açıklamada Göktaş’ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu ifade etti.

Congun, “Göktaş’ın tutuklanma nedenlerinden biri  ‘dini değerleri aşağılama‘ iddiası. Ancak Göktaş, gösterisini bugüne kadar binlerce kişinin izlediğini birinin bu gösteriye dair rahatsızlığını ifade etmediğini veya şikâyetçi olmadığını ifade etti. Göktaş ile yaklaşık bir saat dostane sohbetimiz oldu, kitap okuduğunu da anlattı” dedi.

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