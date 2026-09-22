Komedyen Deniz Göktaş'a destek mesajı göndermişti: İmama Diyanet soruşturması

Diyanet İşleri Başkanlığı, komedyen Deniz Göktaş’ın gözaltına alınmasının ardından ailesine dayanışma mesajı gönderen imam Yusuf Kılıç hakkında soruşturma başlattı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Kılıç, Göktaş’ın gözaltındaki görüntülerinin yayımlanmasının ardından ailesine ulaşarak dayanışma mesajı gönderdi. Kılıç mesajında, “Bir imam olarak yanındayım Deniz kardeşim” ifadelerini kullandı.

ANKARA’YA ÇAĞRILDI, SAVUNMA VERDİ

Mesajın kamuoyuna yansımasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kılıç hakkında soruşturma açıldı.

Kılıç, soruşturma kapsamında 27 Ağustos’ta Ankara’daki Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıldı ve savunması alındı.

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Kılıç, 2023 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de düzenlediği mitinge cami cemaatini götürme talebini reddettiğini kamuoyuna açıklamasının ardından iki ayrı disiplin soruşturması geçirmişti.

BirGün’ün haberine göre Kılıç hakkında bu soruşturmalar sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması ve kınama cezaları uygulanmış, daha sonra İzmir dışında görevlendirilmişti.

DENİZ GÖKTAŞ 28 EYLÜL’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Göktaş hakkında 28 Ağustos’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından tahliye kararı verilmiş, ancak cezaevinden çıkmadan bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra savcılığın itirazı üzerine ilk iki suçlama yönünden de yeniden tutuklama kararı verildi.

Göktaş’ın ilk duruşmasının 28 Eylül’de görülmesi bekleniyor. BirGün’ün aktardığı iddianame bilgisine göre Göktaş hakkında üç ayrı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.