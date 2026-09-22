Konya’da farklı alanlarda eğitim almak ve yeni beceriler kazanmak isteyenlerin takip ettiği KOMEK’te yeni dönem heyecanı başladı. Peki, KOMEK kayıtları ne zaman? 2026 Konya KOMEK kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kurslar ücretsiz mi?

KOMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2026-2027 güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı.

KOMEK'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kayıtlar, 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) 2026-2027 Güz Dönemi kayıtları da 22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kendini geliştirmek, yeni bir meslek öğrenmek, yeteneklerini keşfetmek isteyen herkesi başvuruları 6 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK ve ASEM 2026 Güz Dönemi yetişkin eğitimlerine katılmak isteyenler, 22 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında komek.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Merkezlere ve kontenjanlara göre açılacak branşlar ile ders programları kayıt ekranından incelenebilecek.

EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Hafta sonu eğitimleri 10 Ekim’de, hafta içi eğitimleri ise 12 Ekim’de başlayacak.

KOMEK’te hafta içi dersleri 29 Ocak, hafta sonu dersleri de 31 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak.

KOMEK KURSLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.