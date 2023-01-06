Kompresörle şişirdiği lastik patladı: TIR şoförü kurtarılamadı

06 Ocak 2023 Cuma, 16:58

İpsala Sınır Kapısı'nda, Bursa’daki firmada şoför olarak çalışan ve kullandığı TIR ile Yunanistan’a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Murat Ovat, inen lastiğe kompresörle hava bastı.

YOLA SAVRULDU

Bu sırada lastik, gürültüyle patlarken, Ovat ise yola savrularak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ovat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Murat Ovat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.