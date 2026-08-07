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Komşuları haber alamayınca ihbarda bulundu: Çöp yığınları arasında bulundu

Komşuları haber alamayınca ihbarda bulundu: Çöp yığınları arasında bulundu

7.08.2026 09:29:00
Güncellenme:
DHA
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Komşuları haber alamayınca ihbarda bulundu: Çöp yığınları arasında bulundu

Kütahya’da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D.’den iki gündür haber alamayan komşuları, kapısına bırakılan yemeklerin alınmadığını fark ederek ekiplere haber verdi. İtfaiyenin balkondan girdiği evde çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kütahya’nın Yunusemre Mahallesi’nde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Şerife D., komşularının ihbarı üzerine evinde bulundu. Çöp yığınları arasında hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KOMŞULARI İKİ GÜN SONRA FARK ETTİ

Olay, Aşiyan Sokak’taki 6 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Şerife D.’nin kapısına bırakılan yemeklerin iki gündür alınmadığını fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

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İTFAİYE BALKONDAN EVE GİRDİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye görevlileri balkondan daireye girdi.

Ekipler, Şerife D.’yi evdeki çöp yığınları arasında hareketsiz halde buldu.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şerife D., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ TEMİZLİK BAŞLATTI

 

Polisin evde yaptığı incelemenin ardından belediye ekipleri adrese gelerek çöp evde temizlik çalışması başlattı.

İlgili Konular: #kayıp #Kütahya

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