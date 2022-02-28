Konak, ikinci kez Avrupa Partner Ödülü aldı
İzmir Konak Belediyesi, ekoloji odaklı çalışmalarıyla Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu unvanını aldı.
Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü’nü ikinci kez alarak bu yıl da partner şehir oldu.
47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından verilen ödüle bu yıl da layık görülen Konak Belediyesi, hizmetleri değerlendirilen 204 belediye arasında seçilen 20 belediye arasındaki yerini aldı. Çevre odaklı çalışmalarıyla fark yaratan Konak Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın 2021 yılı için belirlediği “Çevrenin Korunması: Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor” teması çerçevesinde, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Kuruluşu unvanını alarak Konak’a iki yıl üst üste ödül getirdi.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen törende ödül aldığı açıklanan Konak Belediyesi, geçtiğimiz yıl, “Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek” ana teması altında vatandaşların yönetimine katılmasının sağlanmasına, demokrasinin vurgulanmasına, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği kurulmasına yönelik çalışmaları nedeniyle partner ödülünü almıştı.
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