Konfederasyon yeni binasına taşınırken, Ergün Atalay süreci anlattı: Türk-İş istedi Erdoğan arsa verdi

Yaklaşık 1.2 milyon üyesiyle, en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olan Türk-İş, 74. kuruluş yıldönümünü yeni binasında kutladı. Yeni binanın açılışına işçilerin aileleri de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Dualar edildi, kurban kesildi. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki yeni binanın açılışı gerçekleştirildi. Böylece Türk-İş Ankara Kızılay’daki 65 yıllık binasından yeni binasına taşınmış oldu.

‘BİR YER VERİN, BİNA YAPALIM’

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, konuşmasında yeni binanın yapım süreci hakkında bilgi verdi. Kızılay’daki binanın 65 yıllık olduğuna işaret eden Atalay, “2020’de Sayın Cumhurbaşkanı Türk-İş’i ziyaretinde dedi ki ‘bu binanın odası çok alçak benim başım yukarı değiyor’, işte o zaman arkadaşlarım burada hatırlıyorlar, 9. ay 2020’nin. Dedim ki ‘Sayın Cumhurbaşkanım bir yer ver biz bir bina yapalım.’ Murat Kurum’a talimat verdi. Burası 21 dönüm bir arazi” dedi.

‘TAM ORTASINDAYIZ’

Yeni binanın çevresi hakkında da bilgi veren Atalay, “Çaprazda 1.5 km önümüzde Ay Yıldız var. Türkiye’nin Pentagonu. Bütün askerlerin geldiği yer orada. Zannediyorum 6 ay sonra teslim edecekler. Çaprazımıza Dışişleri Bakanlığı yapılıyor, sol tarafta MİT yapılıyor. Arkamızda üniversite var. Biz devlet gibi Türk-İş onların tam ortasındayız” diye konuştu.

‘MAHKEMEYE VERDİLER’

Atalay, 20 ay geçtiğini, bina ilgili sıkıntıları, zorlandıkları zamanlar olduğunu söyledi. 3 kurumun yeni binayı mahkemeye verdiğini anlatan Atalay, “Dediler ki ‘bu bina buraya uygun değil’ niye işte burası yanlış bir yer. Onlara da ifade ettim dedim ki Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı bu arsayı, bu yeri Türk-İş’e, işçilere, emekçilere verirdi. Maalasef mahkeme 2 yıl sürdü. İki gün evvel Danıştay karar verdi. Dedi ki ‘Türk-İş’in yaptığı doğrudur. Türk-İş haklı bir yerde bina yapıyor.’ İki gün evvel karar verdi” dedi.

‘BAKANLA KONTROL ETTİK’

Yapım sürecinde binanın içine hiç girmediğini anlatan Atalay, şöyle devam etti:

“Salı günü akşamı Çevre Bakanı’yla - siz geleceksiniz diye- kontrole geldiğimiz zaman, o zaman girdim. 3 gün olmadı. İlk defa sizle gireceğim. Bugün açılış yok. Türk-İş’in 74. kuruluş yıldönümü. Dedik ki bu binaya aidat ödeyen, bu bina yapılırken şehit olan, sakat kalan işçilerin çocukları gelsin. Türkiye’nin 51 vilayetinden 50 aile getirdik. Şehit ailesi var, gazi ailesi var. Babaları çalışırken iş cinayetinde ölenler var. Dedik ki buranın açılışını yapmadan önce, evin sahibiyle, bu çocuklarla binaya beraber girelim.”

‘BİR KAMYON SORUN’

Atalay, çalışma yaşamının “bir kamyon” sorunu olduğuna işaret ederek, “Vergiyle ilgili sorun var. Örgütlenme, ücretler, işçi sağlığı ile ilgili sorun var. Çözebildiklerimiz var çözemediklerimiz var... Bu bina Türkiye’den yana, demakrasiden yana, özgürlükten yana, yetimdem yana, adaletin tam ortasından yana. Bu binayı yönetenler Türkiye’den yana, mazlumdan yana olacaklar. Bu binanın ev sahipleri düz yürüyecek, dik yürüyecek, düz konuşacak. Dün öyle yaptılar bugün aynısını yapmaya gayret sarfediyorum” dedi.

‘UZUN BİNA SERMAYENİN BİNASI’

Zaman zaman binanın yatay mimariye sahip olması ile ilgili eleştireler geldiğini belirten Atalay, “Bina yatay bina dediler, uzun bina yapalım dediler. Uzun bina sermayenin binası, o binaya sendikalar, işçiler uymuyor. Güzel bir bina oldu. Bu binanın, bu kurumun Türkiye’ye ihtiyacı var ama esas Türkiye’nin bu binaya ihtiyacı var. Türk-İş bu ülkenin sigortası” diye konuştu.