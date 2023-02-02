Son Dakika: Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:08
Son Dakika: Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

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