Son Dakika: Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Elektrikli otomobil satışları arttı
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Biden'ın evi aranıyor
- Görüntüler infial yaratmıştı: İfadesi pes dedirtti