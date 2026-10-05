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Konteyner markete girdi: Paraları çaldı, içecek içip çıktı

Konteyner markete girdi: Paraları çaldı, içecek içip çıktı

5.10.2026 10:38:00
Güncellenme:
DHA
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Konteyner markete girdi: Paraları çaldı, içecek içip çıktı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde gece saatlerinde bir konteyner markete giren şüpheli, kasadaki paraları çaldıktan sonra içecek içip iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi’ndeki bir konteyner markette meydana geldi.

Gece saatlerinde marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, kasada bulunan paraları aldı. Şüpheli daha sonra marketteki içeceklerden içerek iş yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde iş yerine gelen market sahibi, kapının açık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin V.E.M. olduğunu belirledi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan V.E.M. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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