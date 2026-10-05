Konteyner markete girdi: Paraları çaldı, içecek içip çıktı

Olay, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi’ndeki bir konteyner markette meydana geldi.
Gece saatlerinde marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, kasada bulunan paraları aldı. Şüpheli daha sonra marketteki içeceklerden içerek iş yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Sabah saatlerinde iş yerine gelen market sahibi, kapının açık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin V.E.M. olduğunu belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan V.E.M. gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.