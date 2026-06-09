Konteynerleri temmuzda boşaltın çağrısına depremzedelerden isyan: 'Devlet beni çocuğumla sokağa terk ediyor'

6 Şubat depremlerinin ardından barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan konteyner kentlerde skandalın ardı arkası kesilmiyor. En son haziran ayı olarak belirlenen ‘konteynerkentlerin boşaltılması talebi’ temmuza ertelenmişti. Temmuz ayı için depremzedelere yeniden bu kez daha sert tebliğ edildi. İddiaya göre; Temmuz’da konteynerlerini boşaltmayanlar polis ve jandarma zoru ile çıkartılacak.

Özellikle başta bekar ve işsiz anneler, engelli bireyler, yaşlılar ile ev sahibi olmayan kiracı depremzedeler isyan ediyor. Anahtar teslimi alanın dahi henüz yerleşemediği Toki Deprem Konutları'nın çoğu yapım aşamasında.

Evleri bitip yerleşenler ise tokilerdeki dairelerin su basması, duvarların çatlaması, çatı akmaları, güvenlik ve ulaşım sorunları nedeni ile kriz niteliğinde sorunlar yaşıyor. Tüm bu karmaşanın içinde ise depremzedeler bir kez daha sokakta kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Cumhuriyet, İskenderun’daki konteynerkentte kızı ile yaşam savaşı veren İpek Çalış ile konuştu.

"TEMMUZDA BOŞALTMAZSAK POLİS ZORUYLA ÇIKARTILACAĞIZ"

Depremzede Çalış, "3 buçuk yıldır bu konteynerdeyim. Eşim yok kızıma tek başıma bakıyorum. Kızım küçük olduğu için bırakıp işe gidemiyorum. Bakacak kimse de yok. Temmuz ayında konteyneri boşaltın çağrısı yapıldı. Eğer çıkmazsak bizi polis zoruyla çıkartacaklarmış. Kaymaklığa gittim, Afad’a gittim yoksulluğumuzu anlattım. Depremden önce kiralar çok uygundu şimdi 1+1 evi 15-20 binden aşağıya tutamıyoruz, bunu da belirttim ama hiç ilgilenmediler. Buna rağmen boşaltmamız söylendi. Resmen devlet bizi sokağa atıyor" diyerek isyan etti.

‘’EŞYA YARDIMI ALMADIĞIMIZ HALDE KONTEYNERDEKİ ESKİ EŞYALARI DA İSTİYORLAR’’

Depremzede Çalış, "Depremden sonra eşya yardımı yapalacak diye söz verdi devlet. Ama ne eşya yardımı ne market yardımı hiçbir şey görmedik. Hazır konteynerlerin için mini buzdolabı ve klima vardı. 3 buçuk yıldır kullanıyoruz artık eskidi ama onları bile istiyorlar. Yeter artık bizim üzerimizden tüm Dünya’ya şov yaptılar ama gerçekte ne yaşadığımızı biz biliyoruz. Tek istediğim sokakta kalmamak kızımla. Yeter artık duyun sesimizi" diyerek yaşadıkları derin krizi dile getirdi.