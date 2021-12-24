Kontrolden çıkan araç takla atarak dereye uçtu; 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesinde meydana geldi. Yeni mahalle istikametine giden Havva Alper (36) yönetimindeki 16 KCJ 07 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan araç, yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile yanındaki arkadaşı Vildan Memiş (38) yaralandı.
Yaralılar araçtan dereye atlayıp, seviyesi yükselen derenin içinden zorlukla yola çıktı. Yaralılara yoldan geçen sürücüler yardım etti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Dere yatağına düşerek hurdaya dönen araç, çekiciyle dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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