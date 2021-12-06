Kontrolden çıkan otomobil adliyenin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı
Bursa’nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip İznik adliyesinin önüne uçarak takla attı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı
Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AFD 492 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak Adliye sarayının önüne uçtu.
Yol kenarında bulunan tabelaları devirdikten sonra alanda takla attı. Sürücü ise otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünü bulamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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